Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt abgesagt

Zum zweiten Mal in Folge wird der Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Dies teilte das Bezirksamt Neukölln am Mittwoch (17. November 2021), rund zwei Wochen vor dem geplanten Start des Marktes mit. Grund seien die stark steigenden Inzidenzzahlen. Der Weihnachtsmarkt war als 2G-Veranstaltung geplant.

Der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Richardplatz ist bei Berlinern und Gästen sehr beliebt. Die Stände dürfen nur von gemeinnützigen Gruppierungen betrieben werden, die ihre Einnahmen aus dem Weihnachtsmarkt entsprechend einsetzen möchten. Der Mitteilung des Bezirksamts zufolge hatten sich bereits 80 gemeinnützige Organisationen für den diesjährigen Markt angemeldet. Nach derzeitigem Stand soll der mittelalterliche Weihnachtsmarkt am Gutshof zu Schloss Britz in Neukölln allerdings stattfinden.

Weitere Weihnachtsmärkte abgesagt

Am Dienstag sagten die Veranstalter des Weihnachtsmarkts auf der Domäne Dahlem den diesjährigen Markt coronbedingt ab. Bereits im Oktober wurde der beliebte Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg abgesagt. Auch zahlreiche kleiner Weihnachtsmärkte in den Berliner Bezirken und Kiezen sollen 2021 nicht stattfinden.