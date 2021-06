Bund will Mittel gegen Verfall von Museen vorstrecken

Im Kampf gegen der zunehmenden Verfall von Berlins weltberühmten Museen will der Bund Sanierungsmittel vorstrecken.

Im Haushalt 2021 vorgesehene Mittel des Bundes in Höhe von 11,3 Millionen Euro sollen komplett ausgezahlt werden, ohne das der vom Land Berlin eigentlich notwendige Anteil von 25 Prozent fließen soll. Das Haus von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) werde «an anderer Stelle bei Förderungen im Land Berlin eine Kompensation vornehmen», heißt es in einem der dpa vorliegenden Schreiben der Regierung an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» berichtet.