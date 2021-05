Neuer Bereich bei Madame Tussauds: «Berlin 100!»

Wie Madame Tussauds am 21. Mai 2021 mitteilte, soll dieser am 23. Juni öffnen und auf 200 Quadratmetern die vergangenen 100 Jahre der Hauptstadt mit ihren prägendsten Figuren nachzeichnen. David Bowie hat in den 1970er Jahren zeitweise in Berlin gelebt. Unter anderem nahm er in der Hauptstadt das Album «Low» und dessen legendären Nachfolger «Heroes» auf.