Schauspieleraktion «#allesdichtmachen» stößt auf viel Kritik

Die Videos sind nur wenige Minuten kurz und lassen viele doch ratlos zurück. Mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler haben satirisch gemeinte Clips veröffentlicht - als Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung. Darunter sind Namen, die Millionen aus dem Fernsehen kennen. Jan Josef Liefers, Ulrich Tukur, Volker Bruch, Ulrike Folkerts etwa. Nach einigen Stunden nehmen die ersten Beteiligten ihre Videos wieder runter - die Aktion stößt am 23. April 2021 auf viel Kritik.

Unter dem Motto #allesdichtmachen waren rund 50 Beiträge veröffentlicht worden, etwa auf der Plattform YouTube. Liefers bedankte sich in seinem Video - mit ironischem Unterton - «bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben».

Richy Müller mit «Zwei-Tüten-Atmung»

«Babylon Berlin»-Star Bruch sagt in seinem Satireclip, er appelliere an die Regierung: «Macht uns mehr Angst. Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt.» Und Richy Müller atmet abwechselnd in zwei Tüten. «Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr», sagt er. «Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen.»