«Schlossplatz im Wandel»: Bildband illustriert den Wandel in Mitte

Auf den Leinwänden von Christopher Lehmpfuhl wird nicht gekleckert. Der Berliner Maler klotzt die Farben mit voller Hand in seine Bilder.

Diese Üppigkeit verleiht der Zweidimensionalität der Malerei in Lehmpfuhls Werken die Tiefe eines Reliefs, die kraftvoll modellierten Farben überführen ihre Energie auch in stillere Motive. Mit seinen Arbeiten hat der Freilichtmaler den fundamentalen Wandel in Berlins Mitte begleitet.