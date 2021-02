Scherer beendet 2022 Intendanz am Haus der Kulturen der Welt

Der Intendant des Berliner Hauses der Kulturen der Welt (HKW), Bernd Scherer, gibt die Leitung Ende kommenden Jahres ab. Der Vertrag des dann 67-Jährigen endet am 31. Dezember 2022.

Der Philosoph und Autor stand seit 2006 an dem vom Bund getragenen Zentrum für internationalen Kulturaustausch. Zuvor war er bereits zwischen 1994 und 1999 stellvertretender Intendant und für den Bereich Wissenschaft und Kultur zuständig. Zwischenzeitlich wirkte er am Goethe-Institut, Deutschlands kulturelles Aushängeschild im Ausland, als Leiter des Instituts in Mexiko sowie anschließend der Zentralabteilung Künste in München.