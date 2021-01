Bundeskulturstiftung: Drei Millionen für Berliner Projekte

Zu den geförderten Projekten zählt auch das interdisziplinäre Festival «Disappearing Berlin 2021», das künstlerisch die Aufmerksamkeit auf vom Verschwinden bedrohte urbane Räume lenken will. Unterstützt wird das mit 187 800 Euro. «Existing Otherwise/Anders Existieren» erforscht mit 99 200 Euro Zuschuss in der Galerie Wedding sowie im Savannah Centre for Contemporary Art in Ghana, wie Lebensweisen durch umweltgerechteres Verhalten verändert werden können. Auf der Liste zu finden ist auch die Ausstellung «Songs of the Sky» des C/O Berlin , die sich mit der «Cloud» als Motiv und Metapher auseinandersetzt. Unterstützt wird das Projekt mit 98 000 Euro von der Kulturstiftung des Bundes.