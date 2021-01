Lederer: Bis Ostern macht keine Bühne auf

Berlins Kultursenator Klaus Lederer geht davon aus, dass die geschlossenen Theater und Opernhäuser in der Hauptstadt noch mindestens bis Ostern wegen Corona zu bleiben, also rund zweieinhalb Monate.

Er habe angesichts der aktuell sehr ernsten Infektionslage mit Vertretern der Bühnen des Landes und der freien Szene am 13. Januar 2021 konferiert, sagte der Linke-Politiker am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. «Wir sind uns gestern eigentlich ziemlich einig gewesen, dass bis Ostern hier in Berlin keine Bühne aufgemacht wird. Dazu braucht man nicht viel Fantasie.»

«Derzeit ist nicht die Zeit, ernsthaft darüber zu reden, was machen wir jetzt auf», so Lederer. «Dann, wenn wieder was geht, dann muss Kultur dabei sein. Aber wann wieder was geht, darüber kann seriöserweise im Augenblick keiner eine ernsthafte Auskunft geben.»