Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz soll stattfinden

Nach Angaben des stellvertretenden Charlottenburger Bezirksbürgermeisters und Stadtrats Arne Herz (CDU) wird der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche seit Mai intensiv geplant. Um die Abstandsregelungen einhalten zu können, werde eine Vergrößerung der Fläche geprüft. Auch weniger Buden seien denkbar, sagte Meier. Endgültig soll darüber in den kommenden Wochen entschieden werden. Die Durchführung des Marktes soll ein deutliches Zeichen an die Schaustellerbranche sein, sagte Stadtrat Herz. Diese beklagt große Einbußen. «Das Wegbrechen der Weihnachtsmärkte wäre katastrophal», sagte Meier.