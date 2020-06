Kulturfonds fördert Projekte mit 5,3 Millionen Euro

Die Jura bewilligte in der ersten Runde unter anderem 250 000 Euro für den Europäischen Filmpreis in Berlin. 200 000 Euro bekommt das KW Institute for Contemporary Art für ein Projekt mit der US-Künstlerin Renée Green, die Sophiensaele werden beim Projekt «Coming of Age» mit 190 000 Euro unterstützt. Das Maxim Gorki Theater erhält 155 000 für die Uraufführung von «1000 Serpentinen Angst», die Akademie der Künste wiederum wird mit 150 000 Euro gefördert für ein Projekt mit dem Künstler Jochen Gerz zu Petitionen.