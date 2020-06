Niemand kommt: «Nicht-Festival» will Berliner Künstler unterstützen

Nach dem Vorbild des Hamburger «Keiner kommt»-Festivals findet auch in Berlin ein entsprechendes «Nicht Festival» statt.

Violinist Daniel Hope nimmt am Festival teil, indem er nicht kommt.

Solidaritätsfestival für Kulturschaffende in Existenznot

Die Erlöse gehen an selbstständige Künstler und Kulturschaffende der Berliner Szene aller Sparten, an diejenigen, die keine Soforthilfe II bezogen haben, in keines der bundes- oder länderspezifischen Rettungsprogramme passen und damit seit Monaten wenig oder gar kein Einkommen haben. Angestrebt wird eine Auszahlung von 1000 Euro pro Person. Die Begünstigten werden durch eine Verlosung bestimmt. Künstler können sich bis zum 23. Juli 2020 um eine Teilnahme bewerben. Das Hamburger Festival konnte im Mai über 400 000 Euro durch den Verkauf von Tickets und Produkten sowie durch Spenden sammeln.