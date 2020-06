«Das Coronavirus-Update» mit Drosten gewinnt Grimme Online Award

Der Podcast «Das Coronavirus-Update» mit dem Berliner Virologen Christian Drosten hat den Grimme Online Award gewonnen.

Die NDR-Produktion wurde am Donnerstagabend (25. Juni 2020) von der Grimme-Jury in der Kategorie «Information» mit dem begehrten Preis für herausragende Netz-Angebote ausgezeichnet. ««Das Coronavirus-Update» demonstriert, dass auch ausführlicher Wissenschaftsjournalismus das Publikum fesseln kann - und erschließt ganz nebenbei neue Hörergruppen für das Medium Podcast», hieß es in der Begründung.