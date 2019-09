Kunsthaus Tacheles soll 2022 wieder öffnen

Beim Gedanken an das Tacheles empfänden viele, die Anfang der 1990er in Berlin gewesen seien, auch «eine gewisse Wehmut», sagte Bezirksbaustadtrat Ephraim Gothe (SPD). Die Zeit nach dem Mauerfall habe den Mythos ausgemacht. Jetzt gebe es andere Orte, an denen man wieder Dinge versuchen könne. Dazu zählte er das Haus der Statistik , einen derzeit leerstehenden DDR-Bau am Alexanderplatz.