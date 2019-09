Zukunftsmuseum Futurium eröffnet

In Berlin hat mit dem Futurium das erste Zukunftssmuseum Deutschlands am Donnerstag, den 5. September 2019 offiziell Eröffnung gefeiert. Auf mehreren Ebenen ist das 58 Millionen Euro teure Gebäude ein Showroom für Zukunftsentwürfe und ein Mitmach-Parcours für Neugierige samt Labor. Der Eintritt für Besucher ist frei. Bis Sonntag gibt es das «Fest der Zukünfte» zum Hineinschnuppern.

Denkanstöße geben und Lösungen finden

«Ich bin positiv der Zukunft gegenüber eingestellt. Wir sind Entdecker. Wir sind kreativ und das wird auch in Zukunft so sein», sagte Gerst. Die Herausforderung sei aber die Frage: Wie können wir das Leben besser machen. «Da ist es Chance und Pflicht, dass wir Lösungen finden für unsere Zeit.» Das Futurium wolle Denkanstöße geben und Leute aus ihrer Komfortzone herausschubsen. Es gehe darum, nachzudenken, wie jeder Einzelne die Zukunft gestalten könne. «Und wie wir die Welt an die nächste Generation übergeben.»