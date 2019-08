Virtual Reality-Attraktion am Checkpoint Charlie

Am Checkpoint Charlie können Besucher bald eine Zeitreise in das geteilte Berlin der 80er Jahre machen.

Der Checkpoint Charlie wird um eine Touristenattraktion reicher. Am 25. August 2019 eröffnet mit «TimeRide» eine neue Erlebnisausstellung seine Pforten an dem berühmten ehemaligen Grenzübergang durch die Berliner Mauer. Die Besucher sollen Dank Virtual-Reality-Technik in das Berlin der 80er Jahre versetzt werden. Mit modernen Technologien wie Virtual Reality (VR) in Kombination mit haptischen Elementen wie Vibrationen und Fahrtwind soll ein möglichst realistischer Eindruck der damaligen Zeit vermittelt werden. So soll unter anderem ein Blick in die gegensätzlichen Lebenswelten in Ost und West gewährt und eine Personenkontrolle am Checkpoint Charlie miterlebt werden können.