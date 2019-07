Hunderttausende zum CSD erwartet

Zur Demo unter dem Motto «Stonewall 50 - Every riot starts with your voice» (deutsch: «Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme») sind bei der Polizei eine halbe Million Menschen angemeldet. Start der Parade ist um 12.30 Uhr am Kurfürstendamm/Johannisthaler Straße, Ziel ist das Brandenburger Tor . Mehrere Hundert Einsatzkräfte werden den Zug nach Angaben einer Polizei-Sprecherin begleiten. Details zu den Sicherheitsvorkehrungen wurden zunächst nicht genannt. In mehreren Clubs steigen am Abend noch CSD-Partys.