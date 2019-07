Liedermacher Wolf Biermann in Stasiopfer-Gedenkstätte

An der Gedenkstätte in Hohenschönhausen wird an politische Willkür und Unrecht erinnert. Einstige Häftlinge führen Besucher durch original erhaltene Zellen und Verhörräume. Mehr als 11 000 Menschen waren bis 1989 in Hohenschönhausen eingesperrt. Im Vorjahr kamen laut Kulturverwaltung etwa 470 000 Interessierte.