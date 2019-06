Maler und Grafiker Friedrich Meckseper gestorben

Er wollte Lokomotiven bauen, doch dann obsiegte die Kunst: Friedrich Meckseper hat sich in seinen Gemälden und Grafiken den genauen Blick des Konstrukteurs bewahrt, ihn aber mit dem Mysteriösen und Magischen verbunden.

Mit 82 Jahren ist der Maler und Grafiker, ein langjähriger Bewohner der Künstlerkolonie Worpswede, am Mittwoch, den 5. Juni 2019 nach kurzer Krankheit gestorben. Dies teilte seine Frau, die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuerst hatten «Der Spiegel» und «Spiegel online» berichtet.

Meckseper, der in Stuttgart aufwuchs, war Sohn eines Architekten. Nach einer Mechanikerlehre bei Bosch wollte er Lokomotikonstrukteur werden. Doch er orientierte sich um und studierte ab 1955 an der Kunstakademie Stuttgart. 1957 ging er an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin. In dieser Zeit entstanden die ersten Radierungen und Lithographien.