Berliner Festspiele: «Palast der Republik» erscheint im Nebel

Ein Jahrzehnt nach dem Abriss haben Künstler in Berlin den «Palast der Republik» symbolisch wieder auferstehen lassen. Die Berliner Festspiele haben dafür ihr eigenes Gebäude mit Bronzefolien beklebt und am Freitagabend in Nebelschwaden getaucht. Das war der Auftakt für mehrere Veranstaltungen an diesem Wochenende.

© dpa Vor der Fassade des Berliner Festspielhauses steigt künstlicher Nebel empor. Foto: Annette Riedl

© dpa 08.03.2019, Berlin: Kunstinteressierte kommen zum Haus der Berliner Festspiele. Das drei Tage dauernde Projekt «Palast der Republik» startete an diesem Freitag.

© dpa 08.03.2019, Berlin: Vor der Fassade des Berliner Festspielhauses steigt Nebel empor. Die Besucher spiegeln sich in der Fassade. Es ist der Startschuss der drei Projekttage «Palast der Republik». Der Prestigebau soll bei sich verflüchtigendem Nebel als Geist erscheinen. Die Installation «Wolkenreich» ist von Klaus Pobitzer.

«Das Haus ist ausverkauft», sagte eine Sprecherin am Freitagabend, während der Auftakt des Programms noch lief. «Die Menschen schauen sich interessiert die Kunstinstallation an. Das Haus ist sehr belebt.» Den Veranstaltern geht es darum, auch eine Gegensicht auf die bisherige Geschichtsschreibung zu zeigen.

Geplant waren etwa eine Diskussion mit Autor Bernhard Schlink («Der Vorleser»), ein Gespräch mit der französischen Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy oder eine «parlamentarische Anhörung» mit dem früheren griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis.

Der Palast der Republik , ein Prestigebau des Ostens, stand auf der Berliner Museumsinsel. Dort hatte unter anderem die DDR-Volkskammer ihren Sitz. Nach dem Mauerfall wurde das Gebäude zunächst wegen Asbestbelastung geschlossen und schließlich abgerissen, was einige auch als politische Entscheidung werteten.

