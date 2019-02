Riesiges Wandbild: Mona Lisa lächelt jetzt auch in Friedrichshain

Der Künstler Tank schaut auf einen Ausdruck von Da Vincis Mona Lisa, um das Werk aus dem Pariser Louvre so getreu wie möglich an die fensterlose Hausfassade des East Side Hotels zu übertragen.

© dpa

Der Künstler Tank steht auf dem Gerüst hoch oben, gegenüber der East-Side Gallery. Er hält eine Vorlage von Da Vincis Mona Lisa in der Hand, um das Werk aus dem Pariser Louvre so getreu wie möglich an die fensterlose Hausfassade des East Side Hotels zu übertragen.