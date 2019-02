Hunderte Teilnehmer bei «One Billion Rising» am Brandenburger Tor

© dpa Teilnehmer an der Tanz-Demo gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, tanzen am Brandenburger Tor. Zu der Protestaktion hatte das Mädchen- und Jugendsportzentrum «Centre Talma» in Berlin aufgerufen. Anlass für die Veranstaltung war die «One Billion Rising-Bewegung», deren Ziel es ist, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Nach Angaben des Veranstalters kamen rund 3000 Menschen.

