DDR-Alltag im Bild: Zweiter Band von Trilogie erscheint

Der zweite Band einer Trilogie zu DDR-Objekten von 1949 bis 1990 befasst sich mit Freizeit, Kultur und Reisen. Insgesamt hat das DDR-Museum etwa 300 000 Gegenstände in seinem Bestand. Vieles kann wegen des begrenzten Platzes nicht ausgestellt werden und ist nun in dem Buch zu sehen, das kurz vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit veröffentlicht wird. Die Objekte machten deutlich, wie sich Wirtschaft, Politik und Ideologie auf das Freizeitverhalten der Ostdeutschen im Laufe von vier Jahrzehnten auswirkten, hieß es. In Texten würden zudem auch Einblicke in die Geschichte von DDR-Produkten gegeben.