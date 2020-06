Berliner PalaisPopulaire: Europa-Premiere für KI-Assistenten

Ein virtueller Assistent soll Besuchern im Berliner PalaisPopulaire die Fotokunst der Sammlung «Time Present» näher bringen. Der «Museum Intelligent Assistant» (MIA) beantwortet im Chat Fragen zu neun Fotografien aus der Ausstellung in Echtzeit.

Virtueller Assistent soll Audio-Guides ergänzen

Bei der MIA-Anwendung für die Sammlung der Deutschen Bank, die insgesamt über 5000 Werke umfasst, wird erstmals in Europa die Watson-Technologie des Computerkonzerns IBM in einem Museumsumfeld eingesetzt. MIA sei in der Lage, gesprochene Worte zu analysieren, in den richtigen Kontext einzuordnen und darauf angemessen zu reagieren, sagte Wolfgang Hildesheim, der bei IBM für die Entwicklung von MIA verantwortlich ist. Der virtuelle Assistent solle andere Formen der Informationsvermittlung wie Audio-Guides nicht ersetzen, aber sinnvoll ergänzen. So könne der klassische Audio-Guide nicht auf spezifische Fragen eingehen.