Berliner Galerien öffnen am Sonntag

Mehr Zeit für die schönen Künste: Diesen Sonntag öffnen zahlreiche Berliner Galerien ihre Türen.

«Sunday Open» ist eine Reaktion auf coronabedingten Schließungen der vergangenen Wochen, denn normalerweise sind Galerien sonntags geschlossen. In den Sommermonaten möchten nun zahlreichen Berliner Ausstellungshäuser ihre Kunst an einem Sonntag im Monat der interessierten Öffentlichkeit zugänglich manchen. Teilnehmende Galerien sind unter anderem Sprüth Magers, Dittrich & Schlechtriem und die Galerie König. «Sunday Open» findet erstmalig am 24. Mai 2020 statt. Initiiert wurde der Aktionstag von der Kunstplattform Index.