Museumsinsel: Erste Museen öffnen am 12. Mai wieder

Am Kulturforum sperrt die Gemäldegalerie wieder auf, wie die Staatlichen Museen zu Berlin am Dienstag (05. Mai 2020) mitteilten. Dort soll außerdem die Ausstellung « Pop on Paper » mit Arbeiten von Warhol bis Lichtenstein zu sehen sein. Die Museen waren wegen der Pandemie seit dem 14. März geschlossen.Für alle Besuche gilt Maskenpflicht. Um Schlangen wartender Besucher zu vermeiden, sollen zudem Tickets nur mit Zeitfenster verkauft werden, die zuvor auch online gebucht werden können.