Gropius Bau Berlin beendet Corona-Pause mit Lee Mingwei

Damit wird die Einzelausstellung des US-taiwanesischen Künstlers Lee Mingwei «Li, Geschenke und Rituale» mit Performances und Installationen aus drei Jahrzehnten erstmals zu sehen sein, wie der Gropius Bau am Montag (04. Mai 2020) mitteilte. Die Eröffnung war in der Zeit geplant, als der Gropius Bau geschlossen bleiben musste. Bis zum 12. Juli werden die Arbeiten nun präsentiert, darunter im riesigen Lichthof des Gebäudes eine monumentale Version von Pablo Picassos «Guernica» in Sand.