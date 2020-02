Auch ohne Art Berlin: Art Week soll ausgebaut werden

«Wir werden die Art Week qualifizieren», kündigte Lederer am Montag (10. Februar 2020) in Berlin an. Er sei dazu «im engen Austausch mit den Akteuren». Die Art Week solle einen «neuen Drive» bekommen, sagte Lederer. Im Frühjahr solle im Zusammenspiel mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft das Gallery Weekend mit einem Schwerpunkt Kunstmarkt und Distributionsentwicklung stehen. Im Herbst solle die Art Week im Zusammenhang einer «großen thematischen Ausstellung» laufen.