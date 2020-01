Stadtmuseum Berlin verzeichnet Besucherrekord

Das Museum zählte an seinen fünf Standorten Märkisches Museum Knoblauchhaus und Museumsdorf Düppel im Jahr 2019 zusammen gut 276 413 Besucherinnen und Besucher. Dies sei die höchste Zahl seit zwölf Jahren, als in der Nikolaikirche erstmals Eintritt erhoben wurde, wie Museumschef Paul Spies am 28. Januar 2020 in Berlin mitteilte.