«Lebendes Kreuz von Ferrara» wird in Berlin restauriert

Knapp 500 Jahre alt und ziemlich mitgenommen: Das rund drei Meter hohe Altarbild «Lebendes Kreuz von Ferrara» des als Bastianino arbeitenden italienischen Künstlers Sebastiano Filippi wird derzeit in der Werkstatt der Gemäldegalerie Berlin restauriert.

Ab Juni 2020 vorraussichtlich wieder zu bestaunen

Nach etwa einem Jahrhundert in Depots soll das ursprünglich aus der Konventskirche Santa Catarina Martire in Ferrara stammende Werk im kommenden Jahr voraussichtlich von Juni bis Oktober 2020 in einer Sonderausstellung erstmals wieder präsentiert werden. Aktuell ist das Altarbild in den Händen von Restauratorin Maria Zielke. Sie hat bereits bei weiten Teilen der Arbeit, deren «schiere Größe die größte Herausforderung» gewesen sei, alte Retuschen und Übermalungen entfernt. Dabei «lässt sich nicht immer alles abnehmen, weil sonst das Original beschädigt würde», berichtete die Restauratorin am 12. November 2019. Zudem hat das Holz unter dem Gemälde zu zahlreichen Rissen in dem Bild geführt, die gefüllt und übermalt werden mussten.