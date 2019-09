Sie befinden sich hier: Startseite Ausstellungen Nachrichten

Stiftung: Spuren der Mauer in die Öffentlichkeit bringen

Die Stiftung Berliner Mauer hat anlässlich des bevorstehenden 30. Jahrestags des Mauerfalls appelliert, die Erinnerung an die Teilung wach zu halten.

Zurück Weiter © dpa Passanten werfen an Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Berlin einen Blick auf den früheren Todesstreifen

© dpa Manfred Wichmann, Kurator der Stiftung Berliner Mauer.

In Berlin gebe es nach wie vor viele Stellen, an denen noch Reste der früheren Grenzanlage zu finden seien, sagte Manfred Wichmann von der Stiftung am 26. September 2019 in Berlin. «Solche Orte sollten mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.»

An manchen Stellen in der Stadt zeige sich noch heute, wie weit die Grenzanlagen zu DDR-Zeiten in das Leben der Menschen hineinreichten, so Wichmann. Ein Beispiel hierfür sei ein erhaltenes Teilstück der Grenzanlage in Pankow. In der Nähe der Dolomitenstraße stehen noch etwa 60 Meter sogenannte Hinterlandmauer. Diese gehört zu einem ursprünglich mehrere hundert Meter langen Abschnitt, der entlang der Bahnstrecke Berlin-Stettin führte.

An dieser Strecke solle bald ein großer Radweg entstehen, erklärte Sören Marotz, Ausstellungsleiter des DDR-Museums . «Das zeigt, dass solche historischen Standorte und neue Nutzungskonzepte gut zusammenpassen.» Denn auch die Abschnitte der Mauer abseits des Stadtzentrums dürften nicht in Vergessenheit geraten. Die Stiftung Berliner Mauer und das DDR Museum wollen den Erhalt und die Dokumentation solcher Orte gemeinsam unterstützen.

© dpa 30 Jahre Mauerfall 30 Jahre Mauerfall in Berlin: 2019 feiert Berlin und Deutschland das Jubiläum des Falls der Berliner Mauer im Jahr 1989. mehr

© dpa Mauer in Berlin: Wo sie noch steht Wer in die Hauptstadt kommt, will sie sehen. Doch von der Mauer, die Berlin einst teilte, stehen nur noch Reste. Wo noch echte Mauer steht- und was nur Nachbau ist. mehr