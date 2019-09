Preis der Nationalgalerie wird vergeben

Vier junge Künstlerinnen und Künstler können heute (12. September 2019) auf den Preis der Nationalgalerie hoffen. Die Auszeichnung wird zum zehntem Mal vergeben.

Die 1980 in Marseille geborene Curnier Jardin bedient sich in ihren begehbaren Installationen der Mittel des Kinos und verbindet sie mit ihren Skulpturen. Fujiwara, geboren 1982 in London, blickt in vier Videoinstallationen auf heutige Massenphänomene - etwa die Inszenierung der Figur Anne Franks. Haliti, 1982 in Pristina geboren, hat zwei Roboter aus Materialien aus einem Feldlager der NATO-Truppen im Bürgerkrieg in Ex-Jugoslawien zusammengebaut. Die 1984 in Tallin geborene Novitskova hat eine Kunstwelt aus Skulpturen, Wandmalerei und Projektionen geschaffen, die sich dem Thema Biotechnologie widmen.