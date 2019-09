Butterstück bis Schwanenmantel: Luxus-Schau in Leipzig

Ein Stück Butter, ein graues Telefon mit der Nummer der Volkspolizei auf der Wählscheibe, ein leerer «Zeit-Raum» - kann das alles Luxus sein? Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig geht in seiner neuen Ausstellung der Frage nach, was für die Menschen in Deutschland seit 1945 Luxus war oder ist. Die Schau zeigt die Unterschiede in Ost und West, nimmt aber auch die Gegenwart in den Blick, wo häufig «einfach mal Zeit haben» als Luxus empfunden wird.