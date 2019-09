Ausstellung von Wu Tsang zu Migration und Transgender

Zurück Weiter

© dpa 03.09.2019, Berlin: Ein Mann steht vor dem Kunstwerk "Sustained Glass" in einem Raum im Martin Gropius Bau. Das Werk ist ein Bestandteil der Ausstellung "There is no nonviolent way to look at somebody" von Wu Tsang, die vom 04. 09. bis 12.01.2020 gezeigt wird.

© dpa 03.09.2019, Berlin: Diese Lichtinstallation ist in einem Raum im Martin Gropius Bau ausgestellt und ist Bestandteil der Ausstellung "There is no nonviolent way to look at somebody" von Wu Tsang, die vom 04. 09. bis 12.01.2020 gezeigt wird.

© dpa 03.09.2019, Berlin: Bunte Kristallketten hängen in einem Raum im Martin Gropius Bau und sind ein Bestandteil der Ausstellung "There is no nonviolent way to look at somebody" von Wu Tsang, die vom 04. 09. bis 12.01.2020 gezeigt wird.

© dpa 03.09.2019, Berlin: Ein Mann steht in einem Raum im Martin Gropius Bau vor einer Videoinstallation. Das Werk ist ein Bestandteil der Ausstellung "There is no nonviolent way to look at somebody" von Wu Tsang, die vom 04. 09. bis 12.01.2020 gezeigt wird.