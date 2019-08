Lange Nacht der Museen will auch «Museumsmuffel» ansprechen

Zur langen Nacht der Museen lassen sich die Beteiligten in Berlin gern besondere Aktionen einfallen, um Besucher in ihre Häuser zu locken.

Bei der 39. Variante des musealen Spektakels sind am 31. August 75 Einrichtungen dabei. Jedes Museum bereite dafür etwa zehn Veranstaltungen vor, berichtete Moritz van Dülmen von Kulturprojekte Berlin am 21. August 2019. Sein Ziel: «Wir wollen auch Museumsmuffel ansprechen.» Einige Häuser machen erstmals mit, so das Panorama des Pergamonmuseums sowie die beiden neuen Einrichtungen Haus Bastian und die James Simon Galerie.