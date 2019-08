Grütters: Richter will Kunstwerke nach Berlin geben

Der weltbekannte Künstler Gerhard Richter ist bereit, einige seiner Werke dem geplanten Museum der Moderne in Berlin zur Verfügung zu stellen.

«Dies ist ein großer Vertrauensbeweis von Gerhard Richter und eine große Ehre für die Nationalgalerie, die mit den Arbeiten dieses bedeutenden Künstlers diesen neuen Museumsbau bereichern möchte», hieß es in einer Stellungnahme von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) auf dpa-Anfrage. Grütters hatte Gerhard Richter und dessen Frau am 15. August 2019 im Atelier des Künstlers in Köln besucht.