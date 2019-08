Lederer will unterrepräsentierte Schichten in Museen holen

Diese Idee stecke bereits in der Langen Nacht der Museen , an der sich am 31. August 75 Museen in Berlin beteiligen werden. Die Einrichtungen machten sich an diesem Tag bereits Gedanken, was sie über das reguläre Programm hinaus den Besuchern anbieten könnten. «Man betritt keinen heiligen Gral der Kunst, sondern es geht letztlich um die Auseinandersetzung mit den Gegenständen, die sich in diesen Einrichtungen befinden», sagte der Linke-Politiker. Lederer denkt an Angebote «insbesondere für Familien mit Kindern oder diejenigen Schichten der Stadt, die sonst in den Museen zu selten zu sehen sind».