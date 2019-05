Düsseldorf: Große Ai Weiwei-Ausstellung in Kunstsammlung NRW

Die Kunst von Ai Weiwei beeindruckt auch durch Masse. Die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf zeigt seine teils extrem großen Arbeiten. Über drei Monate lang sind Installationen, Fotos, Plastiken und Zeugnisse der Überwachung des Künstlers zu sehen.

Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf widmet dem chinesischen Künstler Ai Weiwei eine umfangreiche Ausstellung. Es sei die bislang größte Schau seiner Arbeiten in Europa, erklärte das Museum am 16. Mai 2019. Vom 18. Mai bis zum 1. September werden neun, teils sehr große Installationen sowie zahlreiche Fotos, Skulpturen, Objekte und Filme gezeigt. Die Ausstellung mit den Titel «Ai Weiwei» ist in zwei Häusern des Museums zu sehen, im K20 und K21. Der 61 Jahre alte Künstler lebt seit einigen Jahren in Berlin. Am Donnerstag wird er zu einer Pressekonferenz in Düsseldorf erwartet.