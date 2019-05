Gipsformerei prägt seit 200 Jahren Gesicht vieler Museen.

Von August an sollen rund 200 Exemplare dieser globalen Sammlung mit Objekten aus allen Kultur- und Weltkreisen im dann zentralen Eingangsbereich für die Museen im Zentrum Berlins zu sehen sein, kündigte Christina Haak, stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen, am Dienstag in Berlin an. Die James-Simon-Galerie von Stararchitekt David Chipperfield soll am 13. Juli 2019 im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eröffnet werden.