Eine Virtual-Reality-Anwendung (VR) ermöglicht es bald den Besucher*innen der Alten Nationalgalerie, sich Caspar David Friedrichs Meisterwerk «Mönch am Meer» in neuer Art und Weise zu nähern.

Der «Mönch am Meer» ist eines der bekanntesten Gemälde von Caspar David Friedrich. Durch die umfassende Restaurierung in den Jahren 2013 bis 2016 ist das Werk auch maltechnisch besonders gut erforscht. Mit 3D-Brillen soll nun dieses Kunstwerk zum virtuellen Erlebnis werden. Besucher*innen der Alten Nationalgalerie können, so das Versprechen der Staatliche Museen zu Berlin, wie der Mönch im Gemälde am Meer und können diesem sogar begegnen. Die VR-Brille erlaubt ein Eintauchen in das Gemälde in zweifacher Hinsicht: einerseits in den Bildraum, mit der Frage wie fühlte sich der einsame Mensch angesichts der Naturgewalten? Andererseits in die zahlreichen Schichten des Bildaufbaus, um so dem Malprozesses bei Caspar David Friedrich nachzuspüren.



«Mit dem Mönch am Meer. Caspar David Friedrich in Virtual Reality» ist ab dem 5. April 2019 bis 30. Juni 2019 in der Alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel zu erleben.