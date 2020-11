Schauspieler Edin Hasanović wurde für Gangster gehalten

Der Berliner Schauspieler Edin Hasanović (28) ist wegen einer Filmrolle nach seinen Worten schon einmal als Verbrecher verdächtigt worden.

«Eines Morgens klingelten zwei Polizisten mit einer Vorladung an meiner Tür: Es sei ein Verbrechen begangen worden, und es gebe Hinweise darauf, dass ich der Täter sei», erzählte Hasanović dem Magazin «Zeit Verbrechen». Zuvor hatte die Polizei laut Hasanović nach einem Überfall in Biberach, bei dem eine Frau lebensgefährlich verletzt wurde, mit einem Phantombild nach Zeugen gesucht. Einige wollten den Schauspieler erkannt haben. Erklären konnte er sich das nur durch seine damalige Rolle in dem Film «Schuld sind immer die anderen». Darin habe er einen Gangster gespielt, der eine Frau überfällt. Das Phantombild habe eine rudimentäre Ähnlichkeit mit seiner Filmfigur gehabt.