Gartenarbeit und Hausaufgaben: Jens Voigt hat neue Hobbys

Der ehemalige Radprofi Jens Voigt hat während der Corona-Krise mit seiner Frau neue Hobbys entdeckt: «Wir beschäftigen uns mit Gartenarbeit», sagte er der «Märkischen Oderzeitung».

Ansonsten habe er in den letzten Wochen auch häufig seinen Kindern bei den Schulaufgaben geholfen. «Wir haben uns eine Woche die Aufgaben angehört und in der nächsten Woche die Lösungen oder Aufsätze in die Schulen zurückgeschickt.» Mit den Sprachen habe er kein Problem gehabt, «aber bei Mathe oder Physik zum Beispiel musste ich schon ganz schön tief im Gedächtnis graben», sagte der sechsfache Vater.