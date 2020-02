Neue Staffel «Bad Banks»: Schuch baut eigene Vorurteile ab

Schauspieler Albrecht Schuch (34) hat bei den Recherchen zur Serie «Bad Banks» auch eigene Vorurteile hinterfragt.

Sein Bild von Bankern seien ziemlich banal gewesen. «Ich dachte an geldgeile, oberflächliche Schnösel, die nur an sich denken zum Beispiel», sagte Schuch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.