Robert Downey Jr. will sein Wissen weitergeben

Schauspieler Robert Downey Jr. hat in Berlin seinen neuen Film vorgestellt.

Mit flauschiger Jacke erschien er am 20. Januar 2020 vor Journalisten. Dort sprach er über den Fantasyfilm «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle». Er spielt darin einen Arzt, der mit Tieren sprechen kann.

Downey Jr. habe viel von seinen Kollegen gelernt

Downey Jr. (54) hatte nach eigenen Angaben Freude daran, mit seinen jungen Kollegen Carmel Laniado und Harry Collett zu arbeiten. Als er angefangen habe, habe er von Kollegen wie James Woods und Warren Beatty viel gelernt. «Und ich mag die Idee, diese Tradition fortsetzen zu können, und ein bisschen was von dem, was ich von ihnen gelernt habe, an Carmel und Harry weiterzugeben», sagte er.