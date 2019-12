«Wir sind nun mal gierig»: Frank Zander zweifelt an der Menschheit

Sänger und Entertainer Frank Zander (77) zweifelt daran, dass sich der Klimawandel noch aufhalten lässt. «Wir sind einfach zu viele. Wir wollen alle zu viele Dinge», sagte er der «Berliner Zeitung» (Donnerstag).

«Wir sind alle schuld. Wir sind nun mal gierig.» Auch Veganer, die Zander auf seiner neuen Platte aufs Korn nimmt, würden die Welt nicht retten. «Es geht darum, dass wir so oder so alles kaputt machen - mit oder ohne vegan. Weil der Mensch ein Arschloch ist.» Zander ist aber alles andere als verbittert. Am 20. Dezember 2019 organisiert er mit vielen Helfern zum 25. Mal ein Fest für Obdachlose und Bedürftige in Berlin. «Wenn es mir gut geht, muss ich etwas abgeben.»