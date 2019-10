Tim Bendzko freut sich mit Union

Der in Köpenick aufgewachsene Musiker spielte bis zu seiner Jugend bei dem Ost-Berliner Club und trainierte später eine Nachwuchsmannschaft. «Man merkt einfach, dass es für die ganze Region etwas Besonderes ist. Weil das halt ein echter Traditionsverein ist, der anders denkt und versucht, das Besondere zu erhalten. Ich finde es abgefahren, dass es so ein Verein heute noch schaffen kann - wo wir doch alle der Meinung sind, dass alles nur noch mit finanziellen Mitteln zu lösen ist.» Bendzko, mittlerweile Fan des FC Bayern München, bringt an diesem Freitag (18. Oktober) sein viertes Album «Filter» auf den Markt.