Bürger Lars Dietrich: Als Breakdancer war man Rebell in DDR

Damit habe er sich in der Schule als Kind geoutet, das westlich geprägt sei und Westfernsehen gucke. «Das war natürlich nicht so gerne gesehen. Da gab es öfter Mal Rügen vom Lehrer, weil das ja nun nichts mit unseren russischen Besatzern zu tun hatte, sondern amerikanische Kultur war», sagte Dietrich, der in Potsdam geboren wurde. Nach Harry Belafontes Film «Beat Street» habe man dann aber auch im Osten breakdancen können. «Es nannte sich allerdings offiziell akrobatischer Showtanz.»