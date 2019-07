«GQ»: Lars Eidinger auf Platz 32 der stilvollsten Männer weltweit

Der Schauspieler Lars Eidinger gehört für die Redaktion des Magazins «GQ» zu den 100 stilvollsten Männern dieses Jahres.

Im internationalen Ranking belegt der 43 Jahre alte Eidinger Platz 32, wie der Condé-Nast-Verlag am 11. Juli 2019 in München mitteilte. Brad Pitt sei der stilvollste Mann 2019. Der US-Schauspieler (55, «Fight Club») trage bei jeder Gelegenheit das Richtige: «Looks, die seine Persönlichkeit unterstützen, aber sie nie überstrahlen.» Dass Stil keine Altersgrenze kenne, beweise der 66-jährige US-Schauspieler Jeff Goldblum - er landete auf Platz zwei. Platz drei geht an den Schauspieler Rami Malek. Harry Styles, Frank Ocean, Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Billy Porter, David Beckham und Miles Teller komplettieren die Top 10 der «GQ»-Liste der stilvollsten Männer des Jahres.