Polizisten entdecken Hanfplantage auf Parklets in Bergmannstraße

Es ist nicht der erste kuriose Drogenfund, der die Berliner Polizei in dieser Woche beschäftigt. Am Montag bot eine 29-jährige Frau in Neukölln Marihuana per Instagram-Livestream zum Kauf an und bekam prompt Besuch von der Polizei. Die Beamten fanden bei der «Cannabis-Influencerin» nach dem Ende des Live-Videos 300 Gramm Cannabis, Bargeld, Laptop, Tablet, Handy und einen Schlagring.