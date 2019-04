Von Steenvag wünscht sich mehr Weiblichkeit von Frauen

Deutschlands bekannteste Burlesque-Tänzerin, Marlene von Steenvag, wünscht sich, Frauen würden mehr zu ihrer Weiblichkeit stehen.

Zusammen mit Else Edelstahl lädt Marlene von Steenvag an diesem Wochenende zum dritten Mal zum Hamburg Burlesque Festival. Bis zum Sonntag zeigen internationale Künstler, Akrobaten und Performer die unterschiedlichen Spielarten der Burlesque-Kunst auf der Reeperbahn. «Beim Burlesque steht das Entertainment im Vordergrund, der Charakter und die Persönlichkeit des Performers, welche Geschichte er zu erzählen hat statt der sexuellen Animation, die beim Striptease im Vordergrund steht», erklärte Steenvag. Die Ursprünge der Burlesque-Kunst entstanden in den 1940er Jahren in den USA.