Schülerbefragung: Tabak-und Alkoholkonsum weiter abgenommen

Brandenburger Schülerinnen und Schüler rauchen einer Befragung zufolge weniger und trinken auch weniger regelmäßig Alkohol als noch vor 16 Jahren. Das mittlere Alter für den ersten Rausch liegt demnach aktuell bei rund 14 Jahren. Befragt wurden landesweit gut 6100 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, also etwa 16-Jährige, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Der Umfrage zufolge ging der regelmäßige Alkoholkonsum in den vergangenen 16 Jahren kontinuierlich zurück. 2005 tranken noch 18 Prozent der Schülerinnen und 34 Prozent der Schüler mindestens einmal die Woche. 2021 waren es noch knapp 10 Prozent der Schülerinnen und 14 Prozent der Schüler. Allerdings stieg der Alkoholkonsum bei den Mädchen im Vergleich zur letzten Umfrage im Jahr 2017 leicht. Vor vier Jahren waren es noch 8,4 Prozent der Mädchen, die regelmäßig Alkohol tranken.

Der Konsum von Tabak sank bei den Jugendlichen der 10. Klassen deutlich - von 41 Prozent im Jahr 2005 auf rund 10 Prozent im Jahr 2021. Weniger als 7 Prozent der Schüler an Gymnasien rauchen regelmäßig. In anderen Schultypen wird der Umfrage zufolge deutlich mehr geraucht, etwa in Oberschulen und Förderschulen. Dort beträgt der Anteil der Rauchenden rund 20 Prozent.